Впервые с 1945 года! Из-за коронавируса в спорте произошло эпохальное событие

Всеанглийский клуб лаун-тенниса объявил об отмене Wimbledon, который должен был стартовать 29 июня. Турнир не состоится впервые с 1945 года.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.

The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt

— Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020

"Сегодня было принято решение о том, что в 2020 году турнир будет отменен в связи с эпидемией коронавируса. Вместо этого 134-й Wimbledon пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года", – говорится в заявлении турнира.

Болельщикам, уже купившим билеты, будет возвращена их стоимость и предложена возможность приобрести билеты на те же дни и корты в следующем году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за коронавируса был отменен бой Ломаченко, клубный чемпионат мира, футбольные еврокубки и чемпионат мира по хоккею.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com