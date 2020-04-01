Свитолина из-за коронавируса расплакалась на видео

4 часа ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не смогла сдержать своих эмоций после того, как узнала про отмену Wimbledon из-за пандемии коронавируса.

У себя в Instagram первая ракетка нашей страны выложила видео, на котором плачет под песню Селин Дион – All by myself.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#mood 🥺 #wimbledon #tennis

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina) 1 Апр 2020 в 9:05 PDT

Ранее Свитолина опубликовала видео с комплексом упражнений, которые всем помогут держать себя в форме во время карантина.

Украинка предложила пользователям семь упражнений на мышцы брюшного пресса, бедра и ягодицы, а также поясницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Элина и ее бойфренд французский теннисист Монфис сняли шуточный ролик, в котором высмеяли панику из-за коронавируса.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме “Wimbledon” на OBOZREVATEL.

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Свитолина из-за коронавируса расплакалась на видео

4 часа ago

Впервые с 1945 года! Из-за коронавируса в спорте произошло эпохальное событие

5 часов ago

Джокович сыграл в теннис сковородкой

5 часов ago

Промоутер Ломаченко наехал на главу UFC

12 часов ago

Усик разгневал украинцев, восхитившись Сталиным: итоги спорта 31 марта

17 часов ago