Свитолина из-за коронавируса расплакалась на видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не смогла сдержать своих эмоций после того, как узнала про отмену Wimbledon из-за пандемии коронавируса.

У себя в Instagram первая ракетка нашей страны выложила видео, на котором плачет под песню Селин Дион – All by myself.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#mood 🥺 #wimbledon #tennis

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina) 1 Апр 2020 в 9:05 PDT

Ранее Свитолина опубликовала видео с комплексом упражнений, которые всем помогут держать себя в форме во время карантина.

Украинка предложила пользователям семь упражнений на мышцы брюшного пресса, бедра и ягодицы, а также поясницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Элина и ее бойфренд французский теннисист Монфис сняли шуточный ролик, в котором высмеяли панику из-за коронавируса.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com