Джокович сыграл в теннис сковородкой

Лучший теннисист планеты серб Новак Джокович показал, как необычно тренируется в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

У себя в Instagram первый номер мирового рейтинга опубликовал видео, как он играет дома в теннис, используя сковородку вместо ракетки.

"Соревнования никогда не прекращаются", — подписал видео Джокович.

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Competition never stops 💪🏼😂 #tennisathome🎾🏠 Такмичење није престало 😂

Публикация от Novak Djokovic (@djokernole) 31 Мар 2020 в 1:41 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый теннисист слетел с катушек и едва не убил отца во время матча. Игрок не сумел совладать с эмоциями после проигранного тайбрейка в матче ATP Cup в Австралии

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com