”Я сказал им…” Украинец Стаховский отказался от предложения из России

В 2016 году первой ракетке Украины Сергею Стаховскому предлагали стать тренером Даниила Медведева, который сейчас является первой ракеткой России. Но украинец отказался от этого предложения.

Об этом рассказал сам 34-летний Стаховский в комментарии Sport.ua.

Сергей Стаховский

foxsports.com

"В 2016 году на челленджере в Сан-Реми ко мне подходили его родители и спрашивали, не хочу ли я его тренировать. Тогда он был в середине второй сотни. Я ответил, что еще не закончил играть и мне еще рановато. Я сказал им, что теннис – это такая классная штука, что одна неделя может изменить все. Вам не нужно паниковать, а просто подождать. И Медведев выиграл тот челленджер, закончил сезон уже в сотне, а через год выиграл первый титул ATP в Сиднее. В теннисе все реально в очень короткий промежуток времени, но нужно быть к этому готовым", – сказал Стаховский.

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Стоит отметить, что на данный момент Даниил Медведев занимает четвертую позицию в рейтинге ATP.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятую годовщину окончания защиты Донецкого аэропорта украинский теннисист Сергей Стаховский восхитился подвигом "киборгов", которые участвовали в его обороне.

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Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com