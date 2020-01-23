Свитолина в упорном матче пробилась в третий круг Australian Open

1 час ago
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала вторую победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису – Australian Open-2019. Во втором круге соперницей украинки была Лорен Дэвис из США.

Поединок закончился победой Элины в двух сетах со счетом 6:2, 7:6.

Элина Свитолина

В начале матча наблюдалась равная борьба, однако вторая половина первой партии осталась полностью за украинкой, которая после счета 1:2 взяла пять геймов подряд, в том числе два – на чужой подаче.

Второй сет также не сулил проблем пятому номеру мирового рейтинга, однако в концовке сета начались "качели": вначале Дэвис повела – 5:3, затем Свитолина вышла вперед – 6:5, но не смогла подать на матч и все решил тай-брейк. В решающем гейме Элина упустила один матчбол, но все же решила вопрос с выходом в следующий круг – 8:6.

НовостиСвитолина с флагом Украины произвела фурор на Australian Open

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии (1/16 финала) Свитолина сыграет с испанской теннисисткой, экс-первой ракеткой мира Гарбиньей Мугурусой.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская во втором круге провела упорный матч с бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки, после которого соперница обвинила украинку в неспортивном поведении.

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Автор

Юрий Трохимчук

По материалам: www.obozrevatel.com

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