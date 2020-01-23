”Ш***а”: парень оскорбил известную теннисистку и нарвался на проблемы

6 часов ago
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась в полицию из-за оскорбительного сообщения в Instagram, пообещав обидчику встречу с одним из лучших молодых дзюдоистов Европы.

"Что бы ты ни говорила про ставочников, но ты просто шл*ха, позор Белоруссии. Уходи на х*й из тенниса. Похоронила отца – жди, скоро мать туда же пойдет, гн*да. Сколько, бл*дь, тебе надо шансов, чтобы хотя бы сет взять. Покойся с миром, тварь, ты до дома не долетишь", – написал ей недовольный пользователь соцсети.

Арина Соболенко

pic.twitter.com/Np3VorbFFp

— Drafts 2.0 (@drafts_2) January 22, 2020

Соболенко подготовила быстрый ответ любителю ставок, сказав, что уже написала заявление в полицию. Кроме того, спортсменка нашла своего обидчика и пообещала ему встречу с двукратным серебряным призером чемпионата Европы по дзюдо до 23 лет Никитой Свиридом.

"Малыш, во-первых, заявление в полицию, считай, я уже написала. Ты переступил грань, написав это о моей семье, тем более в такой момент моей жизни. Найти тебя было не так уж и трудно", – ответила белоруска.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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