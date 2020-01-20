Украинка Ястремская установила рекорд в рейтинге WTA

9 часов ago
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 21-е место в списке лучших теннисисток мира.

Ястремская вышла в финал турнира ранга Premier, который проходил в Аделаиде, проиграв в решающем матче первой ракетке мира австралийке Эшли Барти. Удачное выступление на соревновании позволило ей подняться на три позиции.

Даяна Ястремская

Лучшей теннисисткой Украины остается Элина Свитолина, которая удерживает пятое место в рейтинге. Третьей нашей соотечественницей из топ-100 является Катерина Козлова, идущая на 83- й строчке. Выход в 1/8 финала турнира в Хобарте позволил ей подняться на восемь позиций.

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Как сообщал OBOZREVATEL, финал WTA Premier в Аделаиде стал высшим достижением Даяны Ястремской в карьере.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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