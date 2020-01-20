Бойфренд Свитолиной повредил руку при неожиданных обстоятельствах

Парень украинской теннисистки Элины Свитолиной Гаэль Монфис травмировал руку в процессе прохождения видеоигры, но это не должно помешать его выступлениям на Australian Open.

"Я играл в видеоигру у себя в спальне и ударил правой рукой по спинке кровати", – рассказал Монфис в интервью агентству AFP.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Телеканал Футбол

Он добавил, что его рука до сих пор полностью не восстановилась, и это мешает ему должным образом наносить удары слета.

"Лучшим лекарством в этой ситуации был бы отдых, но у меня нет на это времени. Поэтому я принял противовоспалительное средство и приложил к руке лед. Мне уже лучше, даже если после интенсивной тренировки приходится отдохнуть на следующий день", – добавил теннисист.

Стоит отметить, что первый матч на Australian Open француз проведет против Лу Яньсуня из Тайваня.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина посетовала на плохое качество воздуха в Австралии, где пройдет первый в теннисном сезоне турнир Большого Шлема.

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По материалам: www.obozrevatel.com