Бойфренд Свитолиной повредил руку при неожиданных обстоятельствах
Парень украинской теннисистки Элины Свитолиной Гаэль Монфис травмировал руку в процессе прохождения видеоигры, но это не должно помешать его выступлениям на Australian Open.
"Я играл в видеоигру у себя в спальне и ударил правой рукой по спинке кровати", – рассказал Монфис в интервью агентству AFP.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Телеканал Футбол
Он добавил, что его рука до сих пор полностью не восстановилась, и это мешает ему должным образом наносить удары слета.
"Лучшим лекарством в этой ситуации был бы отдых, но у меня нет на это времени. Поэтому я принял противовоспалительное средство и приложил к руке лед. Мне уже лучше, даже если после интенсивной тренировки приходится отдохнуть на следующий день", – добавил теннисист.
Стоит отметить, что первый матч на Australian Open француз проведет против Лу Яньсуня из Тайваня.
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Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина посетовала на плохое качество воздуха в Австралии, где пройдет первый в теннисном сезоне турнир Большого Шлема.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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