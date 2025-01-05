Канберра. Чемпион Next Gen ATP Finals выиграл первый «челленджер» нового сезона

Бразильский теннисист Жуан Фонсека стал чемпионом крупнейшего «челленджера» недели



Канберра, Австралия • 29 декабря — 5 января • хард • $200,000

Действующий чемпион: Доминик Кепфер (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

18-летний Жуан Фонсека стал чемпионом турнира, обыграв в финале «квалифаера» американца Этана Куинна — 6:4, 6:4. Бразильский теннисист третий раз сыграл в финале «челленджера» и завоевал свой второй титул. На пути к трофею Фонсека также победил Маккензи Макдональда (США), Дуйе Айдуковича (Хорватия), Гарольда Майо (Франция) и Джейкоба Фирнли (Великобритания, 6), не проиграв ни одного сета.

Напомним, что в середине декабря Жуан Фонсека стал чемпионом молодежного Итогового чемпионата АТР. За победу в столице Австралии он заработал $28 400 призовых и 125 рейтинговых очков, которые позволят ему обновить свой личный рекорд, поднявшись на 113-е место в мировой классификации.

На следующей неделе Фонсека сыграет в квалификации Открытого чемпионата Австралии.

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