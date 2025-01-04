Коко Гауфф — о матче против Швёнтек в финале United Cup: «Это будет теннис великолепного уровня»

Третья ракетка мира Коко Гауфф поделилась своими ожиданиями от поединка против Иги Швёнтек в финале командного турнира United Cup



«Сейчас я чувствую себя великолепно. Я чувствовала, что сегодня играла хорошо. Очевидно, что Ига — сильная соперница. Я ещё не думала об этом слишком много. Но да, я думаю, что это будет теннис великолепного уровня, и я очень рада выйти завтра на корт и, надеюсь, привезти Кубок домой.

Что хорошо сработало в нашем матче на WTA Finals и на чём я должна сосредоточиться завтра? Я думаю, просто уверенность, тогда в Эр-Рияде я чувствовала себя очень уверенной. Думаю, что когда я играю уверенно, это мой лучший теннис. Тогда ей или кому-либо другому сделать что-то становится сложно. Так что завтра я просто выйду на корт и буду уверенной в себе».

Коко Гауфф и Ига Швёнтек сыграют друг с другом в 14-й раз. Польская теннисистка лидирует в этом противостоянии со счетом 11-2, но их последний поединок, который состоялся на Итоговом турнире в Эр-Рияде, завершился победой Гауфф (6:3, 6:4).

btu.org.ua