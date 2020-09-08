Фанаты Джоковича набросились на судью, из-за которой теннисиста дисквалифицировали с US Open

Фанаты Новака Джоковича оскорбили судью US Open Лару Кларк.

Фанаты Новака Джоковича остались крайне недовольны дисквалификацией сербского теннисиста с US Open после того, как он попал мячом в судью во время матча четвертого круга турнира против Пабло Карреньо-Бусто.

Они нашли страницу женщины-арбитра Лоры Кларк в Instagram и написали там множество оскорбительных комментариев.

"Я надеюсь, что сгниешь в аду за это. Ад не так страшен, как разъяренные фанаты Ноле. Но не сомневайся, однажды карма сработает. Из-за тебя был дисквалифицирован лучший теннисист мира", "Отлично, ты жива. Когда ты упала от касания мяча, я думал, что тебя кремировали", "Как тебе не стыдно".

Фанаты Джоковича оставили множество оскорбительных комментариев в Instagram Twitter Nawal

Фанаты Джоковича обвинили Кларк в алкоголизме Twitter Nawal

Под фотографией, на которой Кларк почтила пам'ять своего сына, умершего в 2008 году в возрасте 25 лет, один из пользователей написал: "Не переживай. Скоро ты к нему присоединишься".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Новака Джоковича дисквалифицировали с US Open после удара мячом по судье. Позже сербский теннисист принес извинения за свое поведение, а главный арбитр турнира объяснил, почему было принято решение о дисквалификации первой ракетки мира.

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По материалам: www.obozrevatel.com