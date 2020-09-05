Все восемь украинских теннисисток вылетели с US Open

3 часа ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Марта Костюк проиграла Наоми Осаке.

После того, как Марта Костюк на US Open 2020 в Нью-Йорке в третьем раунде проиграла японке Наоми Осаке 4-6, 7-5, 3-6, на турнире не осталось ни одной представительницы Украины.

В первом круге Ангелина Калинина уступила Каролине Плишковой из Чехии 4-6, 0-6, а Катарина Завацкая не смогла противостоять Елене Рыбакиной из Казахстана 3-6, 0-6.

Во втором раунде мэйджора Даяне Ястремской не удалось составить конкуренцию Мэдисон Бренгл из США (2-6, 3-6), Катерина Козлова оказалась слабее теннисистки из Чехии Петры Квитовой 6-7, 2-6, а Катерина Бондаренко проиграла хорватской спортсменке Петре Мартич 3-6, 4-6.

Надежда и Людмила Киченок завершили борьбу в 1-м круге парного разряда, проиграв дуэту Хэйли Картер/Луиза Стефани (США/Бразилия) 4-6, 7-5, 3-6.

Отметим, что Леся Цуренко снялась до старта турнира из-за проблем с локтем. Мужская сборная Украины на турнире представлена не была.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Костюк выиграла турнир ITF в египетском Каире с призовым фондом $60 тысяч, причем сделала это и в одиночном, и в парном разрядах

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Сборная Украины по футболу победила Россию в матче века: как это было

1 минута ago

“Динамо” вернуло Михайличенко

1 час ago

Где смотреть онлайн Венгрия – Россия: расписание трансляций Лиги наций

2 часа ago

Все восемь украинских теннисисток вылетели с US Open

3 часа ago

У Криштиану Роналду обнаружена серьезная инфекция

14 часов ago