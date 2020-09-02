Свитолину заявили на турнир под флагом России: спортивные итоги 1 сентября

Украинскую теннисистку Элину Свитолину заявили на турнир под флагом России, а СМИ узнали об условии, которое "Барселона" выдвинула Лионелю Месси.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторник, 1 сентября.

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По материалам: www.obozrevatel.com