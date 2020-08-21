Пишут, что меня побьют, как буду в Киеве, – теннисистка Костюк

1 час ago
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Марта Костюк рассказала о сообщениях хейтеров.

Украинская теннисистка марта Костюк призналась, что получает много нелицеприятных сообщений в социальных сетях.

По словам 18-летней спортсменки, ей часто поступают угрозы от любителей делать ставки на спортивные события.

"Была ситуация, когда мне только исполнилось 14 лет, я поехала на соревнования в Украине и получила такое сообщение, после которого очень сильно и долго плакала. А так мне пишут разное: например, что меня побьют, как буду в Киеве. Человек просто поставил на меня, а я проиграла матч. Пишут жестокие вещи: что мама умрет от всех болезней, я все ноги себе сломаю. Я сразу блокирую, если что-то очень плохое говорят", – заявила Марта в интервью "Суспільне Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина отказалась выступать на Открытом чемпионате США US Open.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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