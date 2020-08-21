Ночевала на Майдане с людьми, – украинка Костюк о спортсменах и политике

Марта Костюк высказалась о спортсменах и политике.

Украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что большинство спортсменов не владеют достаточным количеством информации для того, чтобы отвечать на вопросы о политике.

"Не знаю, есть ли смысл спрашивать таких молодых людей и спортсменов о глобальных политических вопросах. Я не говорю, что спортсмены не имеют к этому никакого отношения. Я просто считаю, что они владеют слишком ограниченным количеством информации. Чтобы иметь какое-то понятие о политике, нужно владеть огромным ее количеством, потому что иначе можно кого-то обидеть и стать врагом народа. Я патриотка, но мне только 18 лет, и я думаю, что достаточно знать о том, что я ночевала на Майдане с людьми", – поделилась своим мнением Костюк в интервью на YouTube-канале "Суспільне Спорт".

Отметим, что украинка занимает 137-е место в рейтинге WTA. На ее счету три титула в турнирах Международной федерации тенниса (ITF) и более 40 тысяч долларов заработанных призовых за карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Костюк одержала двойную победу на престижном теннисном турнире.

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По материалам: www.obozrevatel.com