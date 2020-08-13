Лучшая теннисистка Беларуси обратилась с призывом из-за насилия в Минске

Арина Соболенко не смогла сдержать эмоций.

Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко призвала прекратить насилие в Минске.

11-я ракетка мира оставила трогательное послание, в котором призналась, что очень переживает из-за ситуации на Родине.

"Я не могу поверить, что все это происходит в моей мирной родной Беларуси. Я не могу спать уже четвертую ночь. Я не могу смотреть на жестокость по отношению к людям, которые беззащитны. Зачем? Пожалуйста остановите насилие! Берегите себя и своих близких мои дорогие белорусы", – написала 22-летняя спортсменка у себя в в Instagram.

Арина Соболенко обратилась с призывом Instagram Арины Соболенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз "победил" на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.

После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.

В Минске автозак въехал в толпу активистов. Сообщается о множестве пострадавших в ходе акций.

Акции продолжились и 10 августа. В столицу страны стянули еще больше военной техники, а также силовиков.

В КГБ заявили, что на Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить.

Оппозиционерка подала жалобу в ЦИК и требует признать результаты голосования недействительными.

Евросоюз отказался признать победу Лукашенко на выборах.

10 августа МВД подтвердило первую жертву протестов.

Также МВД Беларуси сообщило о задержании "координаторов и спонсора" протестов в Минске.

По материалам: www.obozrevatel.com