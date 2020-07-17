Свитолина совершила камбэк и выиграла турнир в Германии

Свитолина совершила камбэк и выиграла турнир Bett1 Aces в Германии.

Украинская теннисистка Элина Свитолина перевернула финальный матч выставочного турнира Bett1 Aces в Берлине против Петры Квитовой (№12 в рейтинге WTA).

Наша спортсменка сделала брейк уже в первом гейме, но отдала сопернице три своих подачи подряд и проиграла первый сет со счетом 3:6. Второй сет прошел под диктовку Свитолиной, которая позволила своей сопернице выиграть лишь один гейм – 6:1.

Исход матча определялся на супер тай-брейке (игра до 10 очков – Ред.). Наша теннисистка завладела преимуществом в самом его начале и уверенно довела дело до победы со счетом 10:5.

Отметим, что изначально финальный поединок должен был состояться 15 июля на траве, но был перенесен из-за дождей и проходил на покрытии хард.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая стала победительницей турнира на юге Франции.

По материалам: www.obozrevatel.com