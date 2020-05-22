В Австралии умер легендарный теннисист

Легендарный австралийский теннисист Эшли Купер, на счету которого было четыре победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, умер в возрасте 83 лет.

Как сообщает издание Reuters, он долгое время боролся с тяжелой болезнью. Его карьера продолжалась с 1953 по 1962 год. За это время он дважды выигрывал Australian Open (1957, 1958) и по одному разу побеждал на Уимблдоне (1958) и US Open (1958). Купер является одним из 11 теннисистов, которым удалось выиграть три турнира Большого шлема за один год.

Эшли Купер

Tennis Australia

На его счету также четыре победы на турнирах Большого шлема в парном разряде и выигрыш Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии в 1957 году. Он вошел в Международный зал теннисной славы в 1991 году.

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com