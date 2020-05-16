Экс-теннисист Марсело Риос поддержал расстрел за нарушение карантина

7 часов ago
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Известный чилийский теннисист Марсело Риос, являющимся единственным игроком в мужском одиночном разряде, который поднимался на первую строчку рейтинга и при этом не выиграл за карьеру ни одного "Большого шлема", шокировал заявлением по поводу нарушителей карантина.

Марсело Риос

Championat.com

6 апреля на Филиппинах полиция застрелила мужчину, который напал на представителей здравоохранения после просьбы надеть медицинскую маску из-за угрозы коронавируса.

"Не знаю, что за правительство у этой страны, но считаю, что убить двух людей, не уважающих условия карантина, никто другой не осмелился бы. Я думаю, что когда вещи выходят из-под контроля, нужно использовать самые жёсткие методы", — написал Риос.

Скриншот страницы Риоса

@ marceloriosoficial

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист сборной Украины и России Олег Саленко с матами устроил хамский скандал с киевской полицией, которая хотела его оштрафовать за нарушение карантина.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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