Экс-теннисист Марсело Риос поддержал расстрел за нарушение карантина
Известный чилийский теннисист Марсело Риос, являющимся единственным игроком в мужском одиночном разряде, который поднимался на первую строчку рейтинга и при этом не выиграл за карьеру ни одного "Большого шлема", шокировал заявлением по поводу нарушителей карантина.
Марсело Риос
Championat.com
6 апреля на Филиппинах полиция застрелила мужчину, который напал на представителей здравоохранения после просьбы надеть медицинскую маску из-за угрозы коронавируса.
"Не знаю, что за правительство у этой страны, но считаю, что убить двух людей, не уважающих условия карантина, никто другой не осмелился бы. Я думаю, что когда вещи выходят из-под контроля, нужно использовать самые жёсткие методы", — написал Риос.
Скриншот страницы Риоса
@ marceloriosoficial
Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист сборной Украины и России Олег Саленко с матами устроил хамский скандал с киевской полицией, которая хотела его оштрафовать за нарушение карантина.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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