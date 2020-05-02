Свитолина впервые откровенно рассказала о трудностях из-за карантина

Первая ракетка Украины Элина Святолина призналась, что теннисисты столкнулись с серьезными трудностями во время карантина из-за пандемии коронавируса.

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В эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" наша спортсменка также рассказала, что звезды тенниса стараются помочь своим менее известным коллегам.

Элина Свитолина

кадр из видео

"Спонсоры поменяли контракты. Все зависит от телевидения. Оно сейчас не транслирует никаких турниров. 90% наших контрактов урезали. Для всех теннисистов это проблема. Конечно, у нас другие заработки. Для людей из топ-50 рейтингов сейчас пока проблем нет. А для тех, кто из топ-100, даже создают фонды, чтобы у людей были деньги хотя бы на еду", – сказала Свитолина.

Она отметила, что с опаской ожидает послабления и отмены карантина. "Я живу с надеждой, но немножко с опаской, потому что еще неизвестно, когда откроют границы. В один день вирус не испарится и это немножко пугает. Будем смотреть, какие меры будут вводиться для всех людей", – подчеркнула теннисистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина совершила эротическую провокацию в социальной сети TikTok.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com