Биологическое оружие: американский теннисист объявил бойкот Китаю из-за коронавируса

Американский теннисист Теннис Сандгрен заявил, что больше никогда не будет выступать на турнирах в Китае, если информация о лабораторном происхождении коронавируса подтвердится.

"Хоть это и не так важно, но если эта информация окажется правдой, то вы больше не увидите меня на турнирах в Китае", – написал Сандгрен у себя в Twitter.

Теннис Сандгрен

Not that it means much, but if this is indeed true you won’t see me playing in China again https://t.co/FfSQsLHCnK

— Tennys Sandgren (@TennysSandgren) April 16, 2020

Отметим, что американец занимает 55-е место в мужском теннисном рейтинге. На его счету одна победа на турнирах ATP, добытая в Окленде в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в США заявили, что первый в мире человек, заразившийся коронавирусом, работал якобы не на рынке морепродуктов, а в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, где и началась пандемия.

По данным источников, коронавирус якобы был создан в лаборатории не в качестве биологического оружия, а ради демонстрации выдающихся результатов в исследованиях вирусов китайскими учеными.

Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер, выступая в эфире телеканала Fox News, заявил, что Китай якобы продолжает скрывать информацию о коронавирусе COVID-19.

Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com