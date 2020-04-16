Биологическое оружие: американский теннисист объявил бойкот Китаю из-за коронавируса

12 часов ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Американский теннисист Теннис Сандгрен заявил, что больше никогда не будет выступать на турнирах в Китае, если информация о лабораторном происхождении коронавируса подтвердится.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Хоть это и не так важно, но если эта информация окажется правдой, то вы больше не увидите меня на турнирах в Китае", – написал Сандгрен у себя в Twitter.

Теннис Сандгрен

Not that it means much, but if this is indeed true you won’t see me playing in China again https://t.co/FfSQsLHCnK

— Tennys Sandgren (@TennysSandgren) April 16, 2020

Отметим, что американец занимает 55-е место в мужском теннисном рейтинге. На его счету одна победа на турнирах ATP, добытая в Окленде в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в США заявили, что первый в мире человек, заразившийся коронавирусом, работал якобы не на рынке морепродуктов, а в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, где и началась пандемия.

  • По данным источников, коронавирус якобы был создан в лаборатории не в качестве биологического оружия, а ради демонстрации выдающихся результатов в исследованиях вирусов китайскими учеными.

  • Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер, выступая в эфире телеканала Fox News, заявил, что Китай якобы продолжает скрывать информацию о коронавирусе COVID-19.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме “ATP” на OBOZREVATEL.

Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Названо новое место боя Усик – Чисора

2 часа ago

Уайлдер назвал истинную причину поражения от Фьюри

3 часа ago

Ломаченко уничтожил Беринчика одной рукой: в сети показали видео

8 часов ago

“Больше шанса не будет”: Джошуа бросил вызов Фьюри

12 часов ago

Биологическое оружие: американский теннисист объявил бойкот Китаю из-за коронавируса

12 часов ago