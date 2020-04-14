”Будут вживлять чипы”: легенда тенниса россиянин Сафин объяснил коронавирус

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин выразил мнение о том, что пандемия коронавируса спровоцирована искусственно для введения чипизации людей.

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"Будут вживлять чипы. Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет эпидемия, потом пандемия, наш следующий враг – вирус, а не ядерная война. Потом 5G почему запускается? Потом наночипы будут вводиться. Все идет к этому. Посмотрите, что вокруг происходит. Народ в панике, все как полагается. Народ же верит во все, в страшилки по телевизору. Кто-то верит, что везде морги, народ умирает пачками, цивилизация скоро закончится, а я в это не верю", – цитирует Сафина Sports.ru.

Instagram Марата Сафина

Он добавил, что таким образом, все люди будут занесены в базу данных и за ними будет проще следить. "Вас легче так отследить. Но за нами и так уже следят. Заходишь в YopuTube, а тебе сразу же – рекомендуем к просмотру. На Netflix то же самое. Везде следят за всеми, подгоняют, а вы думаете, что выбираете вы. Вернее, мы – я не исключение. А мы выбираем из того, что нам предлагают", – резюмировал легендарный теннисист.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый американский чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд назвал коронавирус враньем и выдумкой.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com