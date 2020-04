Брат Свитолиной выложил в сеть неожиданное фото теннисистки из Донецка

Старший брат первой ракетки Украины Элины Свитолиной показал, как выглядела наша прославленная спортсменка в 9 лет.

Юлиан Свитолин у себя в Instagram выложил неожиданное фото теннисистки из Донецка, сделанное в 2003 году.

Doneck🇺🇦2003#ukraine#tennisfamily#tenniscourt#family

Публикация от Yulian Svitolin (@svitolin_) 11 Апр 2020 в 2:48 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля Свитолина не смогла сдержать своих эмоций после того, как узнала про отмену Wimbledon из-за пандемии коронавируса.

У себя в Instagram первая ракетка нашей страны выложила видео, на котором плачет под песню Селин Дион – All by myself.

