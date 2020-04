Шарапова опубликовала свой номер телефона и обратилась с просьбой

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова предложила болельщикам писать ей смс.

"Всем привет! Сейчас мы все на самоизоляции, приходится дистанцироваться. Поэтому я хочу, чтобы вы рассказали, что думаете. Вот какая идея: на самом деле я хочу, чтобы вы написали, что думаете, потому что у меня есть номер, который появится на экране и на который можно отправить сообщение (310-564-7981). И, говоря о сообщении, я имею в виду, что оно придет прямо на телефон, который сейчас я держу в руках, снимая видео. Так что пишите и ждите ответа. Вперед" – попросила пятикратная чемпионка "Больших шлемов".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 3 Апр 2020 в 3:14 PDT

В подписи к посту она добавила, что предлагает болельщикам рассказать, как у них дела, задать вопросы или, например, прислать рецепты.

Позже в сторис Шарапова объяснила, что пока может ответить только подписчикам из США и Канады, но, когда получится, свяжется с жителями других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля Шарапова объявила о завершении карьеры в возрасте 32 лет. Позже Мария объяснила причины такого поступка.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com