Знаменитый украинский теннисист обратился к Илону Маску из-за коронавируса

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску, который предложил бесплатно разослать аппараты искусственной вентиляции легких в больницы по всему миру.

"Уважаемый господин Маск, уже совсем скоро в Украине настанут катастрофические времена. Я прошу вас рассмотреть возможность предоставления медицинской помощи моей стране. Ульяна Супрун сможет справедливо распорядиться этими ресурсами. Спасибо вам за благородные поступки", – написал Стаховский в Twitter.

Dear Mr.Musk, the situation in Ukraine will be disastrous in a very short period of time. I would kindly like to ask you to consider any medical support for my country🙏🇺🇦! @usuprun has the integrity to deal with it. Thank you very much for your deeds. ✊🙏

— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) April 1, 2020

Напомним, что ранее к Маску обратилась бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, попросив его помочь Украине с аппаратами для искусственной вентиляции легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 2 апреля, в Украине зафиксировано 804 случая заражения коронавирусом.

