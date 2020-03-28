Известная теннисистка на карантине засунула ”Трампа” в унитаз
Известная американская теннисистка Даниэль Коллинс сняла свою уборку санузла во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
26-летняя теннисистка показала, как моет унитаз ершиком с наконечником в виде президента США Дональда Трампа. "День уборки", – подписала она видео.
Danielle Collins clenaing with a Trump toilet brush😂 pic.twitter.com/yLdqc64y03
— 💥(see Pinned Tweet) (@jimithalox) March 27, 2020
5 seconds of joy pic.twitter.com/KqmdPy3TBi
— Gaby S. (@gabyserrar) March 27, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе российский боксер Сергей Липинец рассказал о ситуации в американских магазинах в условиях коронавируса.
Напомним, что США вышли на первое место в списке стран с самым большим количеством инфицированных коронавирусом.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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