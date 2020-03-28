Известная теннисистка на карантине засунула ”Трампа” в унитаз

Известная американская теннисистка Даниэль Коллинс сняла свою уборку санузла во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

26-летняя теннисистка показала, как моет унитаз ершиком с наконечником в виде президента США Дональда Трампа. "День уборки", – подписала она видео.

Danielle Collins clenaing with a Trump toilet brush😂 pic.twitter.com/yLdqc64y03

— 💥(see Pinned Tweet) (@jimithalox) March 27, 2020

5 seconds of joy pic.twitter.com/KqmdPy3TBi

— Gaby S. (@gabyserrar) March 27, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе российский боксер Сергей Липинец рассказал о ситуации в американских магазинах в условиях коронавируса.

Напомним, что США вышли на первое место в списке стран с самым большим количеством инфицированных коронавирусом.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com