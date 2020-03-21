”Вы сумасшедшие!” Свитолина и Монфис высмеяли панику из-за коронавируса

2 часа ago
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина вместе со своим бойфрендом, французским теннисистом Гаэлем Монфисом записали смешное видео про панику, связанную с коронавирусом.

Забавный ролик появился на совместном аккаунте Элины и Гаэля в Instagram. Многие поклонники спортивной пары отметили чувство юмора украинки и француза, хотя кое-кто и не оценил намерение посмеяться над пандемией.

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🦠 #corona

Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life) 20 Мар 2020 в 10:02 PDT

"Элина, вы классные оба", "Вы сумасшедшие, ребята!", "Кому-то очень скучно дома", "Всегда нужна веселая минутка перерыва", – комментируют подписчики черный юмор теннисистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лучшая украинская теннисистка соревновалась с Монфисом в умении жонглировать туалетной бумагой, а также выложила видео популярного в мире танцевального челленджа Vibe Challenge Tik Tok.

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Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com

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