«Россия с радостью заберет»: теннисист Стаховский снова наехал на Гвоздика

Украинский теннисист Сергей Стаховский в очередной раз раскритиковал Александра Гвоздика, который ранее нелестно высказывался об Украине.

"Чудак, если у тебя такие взгляды, то Россия с радостью тебя заберет. Или ДНР. Бери паспорт и давай. Ты считаешь Украины настолько некорректной страной", – сказал Стаховский в интервью информагентству Tribuna.

Сергей Стаховский

Укринформ

Он также отметил, что Гвоздик и другие популярные украинские боксеры имеют право на собственное мнение, но и он, как гражданин Украины, имеет право не поддерживать их после таких высказываний.

"Это крутые боксеры. Они, как могут, прославляют, иногда хают Украину. Это спортсмены, имеющие право на свое мнение. Мое право, как украинца и человека, который родился в Киеве, не поддерживать таких боксеров", – добавил теннисист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик высказал мнение о том, что в войне на Донбассе виноваты и Украина, и Россия, а РФ не является агрессором по отношению к нашей стране. Сергей Стаховский жестко отреагировал на эти слова у себя в Facebook.

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По материалам: www.obozrevatel.com