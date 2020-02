Шарапова назвала причину завершения карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что закончила карьеру после новости о гибели баскетболиста Коби Брайанта.

Мария Шарапова

"Я летела домой в Лос-Анджелес из Австралии. Мы договорились о встрече. Крушение вертолета произошло за три дня до нее. Коби был хорошим советчиком на протяжении всей моей карьеры. Думаю, что на нашем пути мы кажемся себе более важными, чем сама жизнь, – просто из-за того, что мы делаем. Но каждый из нас невероятно хрупок. И иногда случается что-то, что открывает нам глаза на то, что действительно ценно. Так что это был тот момент, после которого я крепко задумалась о будущем", – сказала Шарапова в интервью The New York Times.

Kobe and Gigi💔 This is incredibly difficult to process. I will never forget your generosity, and the time you set aside in some of my most difficult moments. I am forever grateful. My heart is with you and your beautiful family. pic.twitter.com/rnGI8o1p5L

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 26, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит". Трагедия произошла 26 января вблизи Лос-Анджелеса.

Среди девяти человек, которые находились на борту вертолета, была 13-летняя дочь Брайанта Джанна-Мария Оноре, она же GiGi.

У Брайанта остались три дочки: Наталия Даймэнт 2003 года, Бьянка Белла 2016 года и Капри Коби 2019 года (7 месяцев).

Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист, около 15 минут кружил перед падением.

СМИ выяснили наиболее вероятную причину крушения – считается, что воздушное судно попало в зону густого тумана.

