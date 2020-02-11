Украинки узнали соперника в плей-офф Кубка Федерации

Женская сборная Украины по теннису встретится с Японией в рамках плей-офф Кубка Федерации за право сыграть в квалификации финала турнира в 2021 году.

Официальный аккаунт Кубка Федерации опубликовал на своей странице в Twitter результаты жеребьевки матчей, которые пройдут 17-18 апреля. Сборная Япония станет хозяйкой кортов в поединках против нашей команды. В случае поражения Украина опустится в первую группу Евро-Африканской зоны.

Женская сборная Украины по теннису

УНИАН

🚨 The #FedCup Play-off draw is set 🚨

🇵🇱 Poland v Brazil 🇧🇷

🇲🇽 Mexico v Great Britain 🇬🇧

🇷🇸 Serbia v Canada 🇨🇦

🇱🇻 Latvia v Asia/Oceania Nation TBC

🇯🇵 Japan v Ukraine 🇺🇦

🇷🇴 Romania v Italy 🇮🇹

🇦🇷 Argentina v Kazakhstan 🇰🇿

🇳🇱 Netherlands v Asia/Oceania Nation TBC pic.twitter.com/tCjg7DC9f2

— Fed Cup (@FedCup) February 11, 2020

Полный список пар выглядит следующим образом (буквой "д" обозначены хозяева кортов):

Бразилия – Польша (д);

Великобритания – Мексика(д);

Канада – Сербия (д);

Латвия (д) – Азия/Океания;

Япония (д) – Украина;

Румыния (д) – Италия;

Казахстан – Аргентина (д);

Нидерланды (д) – Азия/Океания.

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Как сообщал OBOZREVATEL, драматичная победа над сборной Эстонии принесла Украине путевку в плей-офф Кубка Федерации.

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По материалам: www.obozrevatel.com