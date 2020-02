С рекордом! Определился победитель Australian Open

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису с призовым фондом в 49 000 000 долларов.

The king has returned 👑

After almost four hours, @DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EJOKBy040s

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

Новак Джокович

Четырехчасовой финал Australian Open против австрийца Доминика Тима состоялся в Мельбурне и завершился со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Этой победой 32-летний уроженец Белграда обновил свой рекорд: Джокович стал первым в истории 8-кратным победителем австралийского турнира Большого шлема.

Gr8⃣ness

🏆 2008

🏆 2011

🏆 2012

🏆 2013

🏆 2015

🏆 2016

🏆 2019

🏆 2020#AusOpen | #AO2020 | @DjokerNole pic.twitter.com/g0j8o3gZA7

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

Тим в ходе матча 13 раз подал навылет и совершил 5 двойных ошибок. Австриец смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Джокович выполнил 9 эйсов и допустил 5 двойных ошибок. Серб смог взять 5 геймов на подаче Тима – 5 брейк-пойнтов из 12.

Доминик Тим

Новак Джокович

Новак Джокович

Доминик Тим

Напомним, что накануне двукратная чемпионка Больших шлемов Гарбинье Мугуруса сенсационно проиграла в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

