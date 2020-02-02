С рекордом! Определился победитель Australian Open
Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису с призовым фондом в 49 000 000 долларов.
The king has returned 👑
After almost four hours, @DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EJOKBy040s
— #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020
Новак Джокович
Четырехчасовой финал Australian Open против австрийца Доминика Тима состоялся в Мельбурне и завершился со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.
Этой победой 32-летний уроженец Белграда обновил свой рекорд: Джокович стал первым в истории 8-кратным победителем австралийского турнира Большого шлема.
Gr8⃣ness
🏆 2008
🏆 2011
🏆 2012
🏆 2013
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🏆 2019
🏆 2020#AusOpen | #AO2020 | @DjokerNole pic.twitter.com/g0j8o3gZA7
— #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020
Тим в ходе матча 13 раз подал навылет и совершил 5 двойных ошибок. Австриец смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Джокович выполнил 9 эйсов и допустил 5 двойных ошибок. Серб смог взять 5 геймов на подаче Тима – 5 брейк-пойнтов из 12.
Доминик Тим
Новак Джокович
Новак Джокович
Доминик Тим
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Напомним, что накануне двукратная чемпионка Больших шлемов Гарбинье Мугуруса сенсационно проиграла в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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