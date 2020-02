Финал Australian Open завершился громкой сенсацией

Двукратная чемпионка "Больших шлемов" Гарбинье Мугуруса сенсационно проиграла в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В решающем мачте Australian Open на корте в Мельбурне 26-летняя испанка уступила 21-летней уроженке Москвы Софии Кенин из США, которая впервые в карьере дошла до матча на таком уровне – 6:4, 2:6, 2:6.

Maiden Slam Moment!@SofiaKenin captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the #AusOpen women’s singles 🏆#AO2020 pic.twitter.com/HU8mijCbTh

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. В активе Кенин 2 эйса и реализация 5 брейк-пойнтов из 6 имевшихся. Мугуруса отметилась 9 подачами навылет, 8 двойными ошибками и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 12.

Отметим, что испанская спортсменка в 1/16 финала выбила украинку Элину Свитолину (1:6, 2:6).

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлому году Australian Open выиграла японка Наоми Осака, переиграв чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com