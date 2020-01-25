Свитолина разгромно проиграла и вылетела с Australian Open

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина потерпела разгромное поражение в третьем туре Открытого чемпионате Австралии и не смогла выйти в четвертый круг соревнований.

Элина Свитолина

В 1/16 финала турнира "Большого шлема" Australian Open-2020 наша соотечественница со счетом 1:6, 2:6, уступила 32-й ракетке мира Гарбинье Мугурусе.

Гарбинье Мугуруса

Элина никак не могла наладить свою подачу, допускала много неточных ударов и без шансов уступила 1-й сет. Во втором, украинка проигрывая 2:3, имела шанс переломить матч, однако испанская спортсменка оказалась сильнее.

За выход в четвертьфинал испанка сразится с победительницей пары Зарина Дияс – Кики Бертенс.

Новости"Бумеранг" Свитолиной: шедевральный удар украинки на Australian Open взорвал сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором круге Элина была сильнее Лорен Дэвис из США. Поединок закончился победой в двух сетах со счетом 6:2, 7:6.

В первом раунде Свитолина разобралась с 23-летней британкой Кэти Бултер, которая занимает 315-е место в рейтинге WTA – 6:4, 7:5.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com