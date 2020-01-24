Свитолина показала магический удар: спортивные итоги 23 января

2 часа ago
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Украинцу Александру Зинченко вынесли неутешительный вердикт, а Элина Свитолина отметилась космическим ударом на Australian Open.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 23 января.

Кроме того, в сети показали, как выглядят повзрослевшие сыновья Андрея Шевченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Это неизбежно": Зинченко вынесли неутешительный вердикт

Как выглядят повзрослевшие дети Андрея Шевченко

"Бумеранг" Свитолиной: шедевральный удар украинки на Australian Open взорвал сеть

Появились новые подробности трансфера украинца в европейский гранд

Свитолина в упорном матче пробилась в третий круг Australian Open

Решение WADA ударило по России

"Не Россия с Украиной": знаменитый украинский футболист восхитился СССР

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме “допинговый скандал” на OBOZREVATEL.

Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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