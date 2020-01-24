Свитолина показала магический удар: спортивные итоги 23 января
Украинцу Александру Зинченко вынесли неутешительный вердикт, а Элина Свитолина отметилась космическим ударом на Australian Open.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 23 января.
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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