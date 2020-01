Самая титулованная теннисистка планеты сенсационно вылетела с Australian Open

23-кратная чемпионка турниров Большого Шлема американка Серена Уильямс сенсационно уступила в третьем круге Australian Open китайской спортсменке Ван Цян со счетом 4:6, 7:6, 5:7.

Серена Уильямс в матче с Ван Цян

Матч продолжался 2 часа 41 минуту.

The moment of a LIFETIME!

Qiang Wang puts on an absolute masterclass in the match of the tournament to shock Serena Williams 6-4 6-7(2) 7-5 and advance to a first career #AusOpen round of 16.#AO2020 pic.twitter.com/gnGkAMaU8X

— #AusOpen (@AustralianOpen) 24 Eanáir 2020

Любопытно, что это была вторая встреча между этими теннисистками. В первом поединке – в четвертьфинале US Open-2019 – Серена разгромила китаянку со счетом 6:1, 6:0 всего за 44 минуты.

Ван Цян впервые вышла в 1/8 финала Australian Open и второй раз – на Больших Шлемах. Что касается Серены, то 38-летняя американка проиграла на первой неделе хардового Шлема (Australian Open или US Open) впервые за 14 лет.

Серена Уильямс в матче с Ван Цян

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Элина Свитолина в матче второго круга в Мельбурне продемонстрировала магический удар, который взорвал сеть.

