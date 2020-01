”Не рабыня”: на Australian Open теннисист попросил девочку ”почистить ему банан”

Курьезный эпизод произошел в финале квалификации Australian Open. Французский теннисист Элиот Беншетри во время короткого перерыва попросил девочку, подающую мячи, "почистить ему банан".

Судья на вышке, услышав диалог спортсмена с девочкой, вмешался, заявив, что Элиот не имеет права просить помощи у ребенка и должен "сделать это сам".

French tennis player Elliot Benchetrit has been told off by an umpire after he asked a ball girl to peel his banana for him. Thoughts? 🚫 🍌 #9Today pic.twitter.com/VWiTHeffjB

— The Today Show (@TheTodayShow) 20 Eanáir 2020

Теннисисту пришлось прокомментировать двусмысленную ситуацию после игры.

"Все дело в том, что я нанес на руки порошок, чтобы они не потели. А бананы тут, в Австралии очень трудно чистить, потому что у них нет стебля. Я вежливо попросил девочку, потому что она уже чистила мне банан в начале матча. Но тут вмешался судья и сказал: "Она не твоя рабыня, ее нельзя такое просить". Так и сказал – рабыня", – приводит слова Беншетри Eurosport.

Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com