”Бумеранг” Свитолиной: шедевральный удар украинки на Australian Open взорвал сеть

Звезда украинского и мирового тенниса Элина Свитолина выполнила фантастический удар в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии – Australian Open – против американки Лорен Дэвис.

В решающий момент матча, на тайбрейке второй партии украинке удался совершенно сумасшедший прием при выходе к сетке. Мяч после резанного удара Свитолиной с бэкхенда приземлился на стороне соперницы, а потом бумерангом вернулся на часть корта Свитолиной. Дэвис не успела коснуться мяча, а по правилам это очко в пользу украинки.

Невероятно красивый момент, без сомнения, войдет в нарезки лучших ударов в теннисе по итогам года.

Probably the shot of my life 🌪🌪🌪😁 @australianopen pic.twitter.com/qLSHwlyWRX

"Возможно", удар всей моей жизни", – подписала Свитолина видео у себя в Twitter.

Отметим, что Элина в четвертый раз подряд вышла в третий круг австралийского мейджора. На следующей стадии соперницей украинки будет экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса из Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина с флагом Украины произвела фурор на Australian Open.

