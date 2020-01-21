”Украина обязательно победит!” Стаховский восхитился подвигом ”киборгов”

1 час ago
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В пятую годовщину окончания защиты Донецкого аэропорта украинский теннисист Сергей Стаховский разместил пост с благодарностью всем, кто участвовал в его обороне.

"242 дня… 5 лет назад закончилась оборона ДАП. Есть много мыслей по поводу целесообразности обороны ДАПа… Лично для меня все, кто принимал участие в обороне и был непосредственно внутри аэропорта – герои Украины! Если каждый из нас будет отстаивать нашу родину так, как это делали они, то Украина обязательно победит!" – написал Стаховский на своей странице в Facebook.

Сергей Стаховский

УНИАН

Он также вспомнил и о тех, кто все еще продолжает рисковать своей жизнью ради безопасности страны и ее граждан.

"Честь и хвала раненым и всем тем, кто до сих пор рискует своей жизнью ради спокойной жизни украинцев!" – заявил известный теннисист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в Михайловском Златоверхом соборе состоялась панихида по погибшим воинам-киборгам в Донецком аэропорту.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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