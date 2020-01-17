Впервые в карьере: украинка Ястремская вышла в финал престижного турнира

16 минут ago
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла 12-ю ракетку мира Алину Соболенко (6:4, 7:6) и добыла путевку в свой первый в карьере финал турнира WTA Premier в Аделаиде.

Наша спортсменка одержала верх в первом сете благодаря брейку в пятом гейме и уверенной игре на своей подаче. Второй сет Ястремская начала с выигрыша подачи Соболенко, но позволила восстановить паритет в шестом гейме. Между теннисистками развернулась нешуточная борьба, которая закончилась победой украинки на тай-брейке со счетом 7:4.

Даяна Ястремская

В финале турнира с призовым фондом в 848 тысяч долларов 24-я ракетка мира из Украины сыграет с победителем пары Эшли Барти (№ 1 в рейтинге WTA) и Даниэль Коллинз (№ 27 в рейтинге WTA).

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Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертьфинале Ястремская победила хорватку Донну Векич, которая занимает 20-е место в списке лучших теннисисток мира.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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