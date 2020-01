Не могут дышать: Свитолина возмутилась нездоровой ситуацией на Australian Open

В Мельбурне наблюдается сильное ухудшение качества воздуха из-за дыма от лесных пожаров, что грозит срывом Australian Open. Ситуацию прокомментировала первая ракетка Украины Элина Свитолина.

С начала вторника, по сообщениям СМИ, уровень загрязнения воздуха в Мельбурне достиг опасного уровня. Организаторы на час отложили старт квалификационных матчей Открытого чемпионата Австралии, которые были запланированы на 10 утра.

Элина Свитолина

"Почему мы должны ждать, когда случится что-то плохое, чтобы что-нибудь сделать", – написала Свитолина в твиттере, добавив скрин повышения уровня загрязнения.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼‍♀️🥵 #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 14 Eanáir 2020

Еще одна украинская теннисистка, 17-летняя Марта Костюк опубликовала в сторис своего Instagram красноречивое фото, на котором она находится в Мельбурне в респираторной маске.

В комментариях пользователи пишут, что играть в таких условиях –просто издевательство. При этом в первый день квалификации уже произошла внештатная ситуация: словенская теннисистка Далила Якупович вела в счете в матче со швейцаркой Стефани Фегель, но внезапно упала на корт, пережив приступ удушья, и не могла подняться без посторонней помощи. В результате она снялась с соревнований, заявив, что просто не могла дышать на корте.

Далила Якупович

Отметим, что в первый день квалификации на кортах Мельбурна сыграли два представителя Украины. Ангелина Калинина проиграла 20-й сеяной Монике Никулеску из Румынии. А Сергей Стаховский, который в одиночку представляет Украину в мужском разряде, стартовал успешно, обыграв словенца Блажа Ролу.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Австралию надвигается новая волна страшных пожаров на густонаселенном юго-востоке страны: проводится эвакуация населения.

