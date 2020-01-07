Официально: решена судьба Свитолиной в сборной Украины
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина представит нашу страну на первом этапе Кубка Федерации, который пройдет 5-8 февраля в Таллине.
Как сообщает Федерация тенниса Украины (ФТУ) в Facebook, Украину представят сильнейшие спортсменки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Леся Цуренко и Катарина Завацкая. Капитан команды – Михаил Филима.
Элина Свитолина
Чемпион
В Таллине Украина сыграет на Кубке Федерации в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны. Возможными соперниками нашей команды являются Австрия, Италия, Хорватия, Эстония, Болгария и Греция.
Напомним, что между ФТУ и Элиной Свитолиной возник конфликт по поводу ее участия в матчах сборной Украины на Кубке Федерации. Теннисистке намекнули, что без выступлений за национальную команду ей будет сложно получить Wild Card для игры на Олимпиаде-2020.
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Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина вошла в десятку лучших теннисисток десятилетия.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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