Официально: решена судьба Свитолиной в сборной Украины

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина представит нашу страну на первом этапе Кубка Федерации, который пройдет 5-8 февраля в Таллине.

Как сообщает Федерация тенниса Украины (ФТУ) в Facebook, Украину представят сильнейшие спортсменки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Леся Цуренко и Катарина Завацкая. Капитан команды – Михаил Филима.

Элина Свитолина

Чемпион

В Таллине Украина сыграет на Кубке Федерации в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны. Возможными соперниками нашей команды являются Австрия, Италия, Хорватия, Эстония, Болгария и Греция.

Напомним, что между ФТУ и Элиной Свитолиной возник конфликт по поводу ее участия в матчах сборной Украины на Кубке Федерации. Теннисистке намекнули, что без выступлений за национальную команду ей будет сложно получить Wild Card для игры на Олимпиаде-2020.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина вошла в десятку лучших теннисисток десятилетия.

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По материалам: www.obozrevatel.com