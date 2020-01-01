19-летняя знаменитая украинская теннисистка похвасталась нарядом без белья
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская решила новый год отпраздновать в Австралии. Наша 19-летняя соотечественница у себя в Instagram выложила снимки с торжества в Брисбене.
В комментариях пользователи не смогли остаться равнодушными от наряда спортсменки, отмечая то, что он надет на голое тело.
Черное обтягивающее платье подчеркивало внушительные выпуклости теннисистки.
Даяна Ястремская
instagram.com/dayana_yastremskay
Даяна Ястремская
instagram.com/dayana_yastremskay
Даяна Ястремская
instagram.com/dayana_yastremskay
Даяна Ястремская
instagram.com/dayana_yastremskay
Даяна Ястремская
instagram.com/dayana_yastremskay
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Отметим, что Даяна не первый раз демонстрирует свою любовь к одежде без верхней части белья. Ранее ее соблазнительные снимки в Китае вызвали настоящий фурор в сети.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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