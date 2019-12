Свитолина попала в десятку лучших теннисисток десятилетия

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в топ-10 самых успешных теннисисток последнего десятилетия.

Как сообщает TenisGang, в расчет бралось количество выигранных титулов за период с 2010-го по 2019 годы. За это время лучшая украинская теннисистка выиграла 13 титулов на турнирах WTA, что вывело ее на девятое место рейтинга.

Топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия:

Las 🔟 máximas ganadoras de 🏆 WTA de la década 2010-19

1⃣🇺🇲S. Williams 36🏆

2️⃣🇨🇿P. Kvitova 26🏆

3️⃣🇩🇰C. Wozniacki 24🏆

4⃣🇵🇱A. Radwanska 19🏆

5⃣🇷🇴S. Halep 19🏆

6⃣🇧🇾V. Azarenka 17🏆

7⃣🇷🇺M. Sharapova 16🏆

8⃣🇨🇿K. Pliskova 15 🏆

9⃣🇺🇦E. Svitolina 13 🏆

🔟🇩🇪A. Kerber 12 🏆 pic.twitter.com/lxoxYxJItV

— TenisGang (@GangTenis) 26 грудня 2019 р.

Кроме того, как сообщает официальный твиттер Женской теннисной ассоциации, за последние четыре года Свитолина выиграла наибольшее количество турниров на хардовом покрытии (7 трофеев).

В данный момент Элина готовится к старту нового сезона в Австралии – 6 января начнутся соревнования в Брисбене.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина приняла важное решение, пригласив в свою команду звезду тенниса.

Автор

Юрий Трохимчук

По материалам: www.obozrevatel.com