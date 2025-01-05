7 шайб та овертайм. Визначено першого фіналіста молодіжного ЧС з хокею

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Відбувся перший півфінальний матч молодіжного чемпіонату світу з хокею у Канаді.

У напруженому дербі Швеції та Фінляндії перемогу здобули фіни, які виграли 4:3 в овертаймі.

Після двох періодів фінські хокеїсти вигравали 3:2 завдяки успішній грі форварда Конста Хеленіуса, який набрав три очки.

І якщо до того гра була приблизно рівною, то в третьому періоді домінували шведи, які перекидали суперника 20:3 і зуміли зрівняти результат, перевівши зустріч у 10-хвилинний овертайм.

В овертаймі Швеція не реалізувала свою більшість, а ось Фінляндія успішно розіграла зайвого і вийшла у фінал.

У другому півфіналі зіграють США та Чехія.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею. Півфінал

Швеція – Фінляндія 3:4 (в овертаймі) (0:0, 2:3, 1:0, 0:1)

Шайби: 21:22 Стенберг (Боргквіст) — 1:0, 24:32 Хеммінг (Хеленіус) — 1:1, 33:28 Кейскінен (Найннінен, Хеленіус) — 1:2, 38:07 Стенберг (Ліндстін, Нілссон) — 2:2, 39:39 Аласіура (Хеммінг, Хеленіус) — 2:3, 51:32 Халлквіст (Густафссон, Сорум) — 3:3, в овертаймі 09:22 Раутайнен (Хеленіус, Халттунен) — 3:4

Воротарі: Телін – Рімпінен

sport.ua