Віталій Лялька – найкращий хокеїст України 2024 року!

Віталій Лялька

Федерація хокею України оголосила про те, що найкращим гравцем у 2024 році став нападник і капітан хокейного клубу «Кременчук» Віталій Лялька. Таку думку висловили вболівальники та фахівці, які взяли участь у традиційному новорічному референдумі.

У складі національної збірної Віталій був одним із найкращих бомбардирів як на двох Олімпійських кваліфікаціях, так і на чемпіонаті світу-2024. Крім того, 28-річний гравець попередній сезон завершив із другим показником у заліку бомбардирів національної першості.

Друге місце в опитуванні посів голкіпер «Сокола» та збірної України Богдан Дьяченко. Замкнув трійку призерів ще один збірник – 20-річний нападник одеського «Шторму» Микита Сидоренко.

Загалом в опитуванні було згадано прізвища 18 гравців.

sport.ua