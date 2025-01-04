Віталій Лялька – найкращий хокеїст України 2024 року!

04.01.2025 0

Віталій Лялька – найкращий хокеїст України 2024 року!

Віталій Лялька

Федерація хокею України оголосила про те, що найкращим гравцем у 2024 році став нападник і капітан хокейного клубу «Кременчук» Віталій Лялька. Таку думку висловили вболівальники та фахівці, які взяли участь у традиційному новорічному референдумі.

У складі національної збірної Віталій був одним із найкращих бомбардирів як на двох Олімпійських кваліфікаціях, так і на чемпіонаті світу-2024. Крім того, 28-річний гравець попередній сезон завершив із другим показником у заліку бомбардирів національної першості.

Друге місце в опитуванні посів голкіпер «Сокола» та збірної України Богдан Дьяченко. Замкнув трійку призерів ще один збірник – 20-річний нападник одеського «Шторму» Микита Сидоренко.

Загалом в опитуванні було згадано прізвища 18 гравців.

sport.ua

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