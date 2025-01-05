Бенфіка з Трубіним поступилася Бразі

Друга поспіль невдача лісабонських "орлів" на внутрішній арені.

Бенфіка — Брага, Getty Images

У рамках 17-го туру чемпіонату Португалії-2024/25 Бенфіка приймала Брагу на Ештадіу да Луж.

Гості двічі уразили ворота Трубіна ще в першому таймі. Голами відзначилися Наварро й Бамбу. Господарі поля відповіли результативним ударом Кабрала в другій половині зустрічі. Однак, уникнути поразки від Браги Бенфіці так і не вдалося.

Колектив Бруну Лаже з 38-ма очками залишився на 3-й сходинці турнірної таблиці, тоді як команда Карлуша Карвальяла піднялася на 4-ту з 31-м заліковим балом.

Бенфіка — Брага 1:2

Голи: Кабрал, 78 — Наварро, 17, Бамбу, 40

Бенфіка: Трубін — Ба (Саншеш, 67), Араужу, Отаменді, Каррерас — Баррейру, Кекчю — Ді Марія (Бесте, 82), Аурснес (Кабрал, 46), Актюркоглу (Шельдеруп, 67) — Павлідіс (Амдуні, 67)

Брага: Матеус — Гомес, Бамбу, Ніакате (Феррейра, 31), Марін — Карвалью, Горбі (Родрігеш, 46) — Мартінес (Аррі-Мбі, 65), Р. Орта (Фернандеш, 81), Брума — Наварро (Ель-Уаззані, 82)

Попередження: Ді Марія, Кабрал, Баррейру, Бесте — Горбі, Матеус, Феррейра

Статистика Трубіна в сезоні-2024/25 після цієї зустрічі (всі турніри): 24 матчі (10 "сухих"), 18 пропущених голів.

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