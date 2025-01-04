Арсенал відібрав у себе перемогу над Брайтоном через «привезений» пенальті

"Каноніри" знову втратили дорогоцінні очки з "чайками", зробивши крок назад у намаганнях наздогнати Ліверпуль в чемпіонських перегонах.

Брайтон — Арсенал, Getty Images

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушив у гості до Брайтона, який у першому колі вельми скандально відібрав у "канонірів" очки.

Підопічні Мікеля Артета змогли забити швидкий гол на 16-й хвилині, коли 17-річний вихованець Арсеналу Ітан Нванері здійснив сольне забігання на лівому фланзі та вразив ворота "чайок".

Утім, у другому таймі в лондонців були помітні проблеми зі створенням моментів, тоді як гравці Брайтона, яким потрібно було відіграватися, цікавіше виглядали в атаці та у підсумку змогли знайти свій забитий гол.

Сталося на 61-й хвилині, коли Вільям Саліба у верховій боротьбі за м'яч зіштовхнувся головами з Жуаном Педро, що головний арбітр Ентоні Тейлор і асистенти на системі VAR визначили як пенальті у ворота Давіда Раї. Незважаючи на те, що серед вболівальників у соцмережах думки щодо легітимності цього одинадцятиметрового розділилися, це вже не мало ніякого значення — Жуан Педро успішно переграв воротаря Арсеналу та зрівняв рахунок.

Арсенал спробував здійснити фінальний штурм, тоді як Брайтон намагався здобути перемогу за рахунок контратак, проте жодній з команд не вдалося довести свої спроби до переможного влучного удару. Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок — 1:1.

Брайтон — Арсенал 1:1

Голи: Жуан Педро, 61 (пен) — Нванері, 16

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Жуліо (Вебстер, 66), Еступіньян — Балеба, Аярі — Груда (Мінте, 46), О'Райлі (Рюттер, 46), Адінгра (Мітома, 62) — Педро

Арсенал: Рая — Парті, Саліба, Магальяес, Калафіорі — Райс, Жоржиньо (Едегор, 64), Меріно — Нванері (Мартінеллі, 46), Жезус, Троссар

Попередження: Велтман, Мінте — Нванері, Меріно, Калафіорі

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