Кто из топовых футболистов не сыграет на ЧМ-2022

В преддверии Чемпионата Мира по футболу 2022 вспоминаем, кто из лучших европейских футболистов современности там не сыграет. При попадании игроков в данный список оценивали их потенциал и рыночную стоимость. Всех их также объединяет злой рок. Талантливые футболисты играют в довольно посредственных сборных, которые не выдерживают конкуренцию среди топовых команд.

Эрлинг Холанд ($150-200 млн). Норвежец на текущий момент считается лучшим нападающим в своей возрастной категории. В 21 год за ним охотятся такие команды как: «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Челси» и другие. Вопрос лишь в том, кто предложит норвежцу более привлекательные условия.

Ян Облак ($70-80 млн). Бессменный лидер испанского «Атлетико» и сборной Словении. К сожалению от вратаря мало что зависит, когда его партнеры не могут доминировать на футбольном поле. Главная МВП звезда в Испании на своей позиции не сыграл на Евро-2020 и не сыграет на Чемпионате Мира 2022.

Мартин Эдегор. Еще один топовый игрок норвежской сборной, который не поедет на ЧМ. Мартина могли и не заносить в этот список, особенно после его провалившейся карьере в «Реал Мадрид». Но Эдегор нашел себя в лондонском «Арсенале», где стал одним из лидеров атаки. Такого диспетчера точно будет не хватать на Мундиале.

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Кто под вопросом

Есть и те, кто прошел в стадию матчей плей-офф, но все еще не гарантировал себе участие на ЧМ-2022.

Роберт Левандовски. Поляк был главным претендентом на получение Золотого мяча в 2021 году, но из-за нехватки авторитета Роберт был вынужден уступить награду Лионелю Месси. Представитель Польши забил в сезоне 2021/22 48 голов в 40 матчах во всех турнирах. Теперь Левандовски нужно вместе с партнерами по сборной пройти Росси и кого-то из пары Швеция/Чехия, чтобы сыграть на предстоящем Мундиале.



Сборная Португалии и Италии. Никого не хочется выделять, будь-то Криштиано Роналду, Фернандес или вся сборная Италии в полном чемпионском составе. В любом случае одна из сборных не сыграет на ЧМ. Так сложилось, что обе команды попали в путь С. В случае, если Португалия пройдет Турцию, а Италия Северную Македонию, они сыграют в финале в очном противостоянии. Мундиаль в любом случае потеряет серьезную боевую единицу в борьбе за чемпионство.

