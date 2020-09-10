В клуб Ярмоленко может перейти еще один игрок сборной Украины

6 часов ago
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В клуб Ярмоленко может перейти еще один игрок сборной Украины

Николай Матвиенко может перейти в “Вест Хэм”.

Лондонский "Вест Хэм", за который выступает Андрей Ярмоленко, может пополнить состав еще одним футболистом сборной Украины Николаем Матвиенко.

Как сообщает издание Hammers News, англичане усилили свой интерес к защитнику донецкого "Шахтера" и даже сделали предложение "горнякам", детали которого не раскрываются.

В сезоне 2019/20 Матвиенко был одним из ключевых игроков украинского клуба, приняв участие в 39 матчах во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

"Вест Хэм" сумел сохранить прописку в английской Премьер-лиге по итогам минувшего чемпионата, заняв в нем 16-е место с 39 очками после 38 матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, агент Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал о судьбе футболиста в лондонском клубе.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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