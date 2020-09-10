СМИ назвали условия для допуска украинских болельщиков на трибуны
Стало известно, при каких условиях украинских болельщиков будут пускать на трибуны.
28 августа был принят новый медицинский протокол, который регламентирует присутствие болельщиков на футбольных матчах в Украине.
Как сообщает издание Tribuna, билеты на поединки будут продаваться только в режиме онлайн. На каждом из них должны быть указаны личные данные зрителя, а вход на стадион возможен только в случае предъявление документа, удостоверяющего личность. Болельщикам также будут мерить температуру.
Зрителям запрещено снимать маски на территории стадиона и контактировать с другими фанатами как на трибунах, так и в помещениях арены.
Сектор гостевых болельщиков должен быть заполнен на не более, чем 25% своей общей вместительности.
Новый медицинский протокол для проведения футбольных матчей в Украине Tribuna
Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Руха" Григорий Козловский предложил изменить регламент украинской Премьер-лиги из-за коронавируса.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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